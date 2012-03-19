Создание 3D изображения планеты

3D-графикаЗакрыт11 заявок274 просмотра
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Требуется разработать 3-Д изображение планеты(не Земля, а выдуманная планета).

Подробнее, пишите в личные сообщения.

Хотелось бы посмотреть интересные работы.

Особенно интересны анимированые работы, так как потом собираемся ее анимировать.

12 лет назад
Kristi_ArtNet
Кристина 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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