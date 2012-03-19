Текстуры модели машины

Нам нужна иллюстрация примерно вот такого плана (см. во вложении) Сделана она путём matte painting. Рассматриваем кандидатов только из Москвы или ближайших городов! т.к. в дальнейшем планируем дальнейшее сотрудничество с выездом на объект! Надо прорисовать бассейн нестандартного ...