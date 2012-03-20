Собрать 3D анатомич. модели из уже готовых частей

Нужно собрать 2 анатомические 3D модели человека (мужскую и женскую) из уже имеющихся готовых 3D частей.

Сразу скажу, что для выполнения задания у вас УЖЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 2 анатомические 3D оболочки тела человека – мужская и женская - пример модели оболочки тела - см. рис 1 в атаче.

Есть 2 уже готовые 3D анатомические модели внутренних органов и систем организма - женская и мужская.

(Dosch 3D: human anatomy – см. вложенный 2_.pdf файл).

Каждая анатомическая модель - и мужская и женская - состоят из 10 систем организма для каждой модели отдельно - скелет, мышцы, кровеносная, нервная, лимфатическая системы и т.д.

Знакомый, который когда-то давно собирал эту же модель в Poser – говорит, что при импорте в Poser все части моделей сами автоматически становятся на свое место, но нужно выбрать правильные настройки при импорте в выскакивающем окне и правильный тип импортируемого формата файлов.

Все части модели есть в следующих в форматах:

3ds,

3dsmax,

cinema4d_v8,

LightwaveLightwave,

Maya_V5,

SoftimageXSI,

VRML.

Все части модели подписаны и есть в high и low poly – например.

male_nerves_armR-hi.3ds

male_nerves_armR-lo.3ds

male_nerves_legL-hi.3ds

male_nerves_legL-lo.3ds

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ:

1. Собрать полностью и мужскую и женскую анатомические модели в кучу из частей (все системы и органы), связать части каждой системы в единое целое.

2. Вставить собранные внутренние системы организма в Ваши 3D анатомические оболочки тела –– мужскую и женскую модели - когда-то я видел, что дизайнеры находили такие бесплатно в интернете. (пример оболочки тела – см. рис. 1, но может у Вас есть варианты и получше).

3. Сделать 10 изображений для каждой модели - и мужской и женской (т.е. всего 20 картинок) – каждая система организма подсвечена каким-нибудь цветом и просвечивается сквозь полупрозрачную оболочку тела – приблизительно как на том же рис.1 в атаче.

То есть – НИЧЕГО МОДЕЛИТЬ НЕ НУЖНО – надо просто собрать модели из готовых кусочков, вставить их в 2 Ваши 3D оболочки тела и сделать 20 картинок каждой системы организма отдельно. Ну и само собой - передать мне полностью модели в собранном виде.

Выбранный исполнитель получит для сборки все части модели.

Стоимость работы, пожалуйста, сильно не завышайте.

В заявках ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте:

- сроки,

- стоимость работы,

- картинки тех 3D оболочек тела человека (мужск. и женск.) которые у вас уже есть - пожалуйста, приатачьте к заявке.

Если У Вас вдруг есть несколько оболочек тела и мужских, и женских на выбор – совсем замечательно – укажите это.

- если у Вас уже есть опыт работы с анатомическими моделями – тоже обязательно укажите.

Спасибо.