Нарисовать примерный макет комнаты 3D по рисунку

Имеется ресурс tandem-med.ru На главной странице есть область с динамически меняющимися картинками. Необходимо отрисовать(если получится, найти) изображения, сходные по стилю и исполнению с картинками в разделе "готовые решения" http://tandem-med.ru/solution для каждой категории товаров в каталоге Или подобрать фотографии ...
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Дан рисунок. По нему надо начертить 3D модель комнаты (ТОЛЬКО ПОТОЛКА) в короткие сроки. В рисунке который дал дизайнер не разбираюсь. Помогите!!!
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