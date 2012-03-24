Рендер стеклянной бутылки водки. Визуализация.

$500
3D-графикаЗакрыт18 заявок617 просмотров
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1. Необходимо постоянно делать рендер бутылок водки под разными углами.

2. Необходимо постоянно строить геометрию формы (бутылки, упаковки)

Наша компания KOLORO занимается разработкой брендов и созданием дизайна упаковки для крупнейших производителей России и Украины. Наше портфолио можно посмотреть здесь: http://koloro.com.ua/portfolio.html

Этапы работы:

1. Создание предварительного рендера с невысоким разрешением

2. Согласование

3. Создание рендера с высоким разрешением около 2000 - 2500 px

Пожелания к удаленному сотруднику:

1. Возможность работать в рабочее время.

2. Профессиональное знание желательно photoshop

3. Скайп

4. Желание построить продолжительное сотрудничество

Полное ТЗ вышлю исполнителю.

С уважением,

Игорь

12 лет назад
KAPKAN10
Игорь 
40 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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