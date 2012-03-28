Solidworks: выполнить несложную модель

3D-графикаЗавершен3 заявки177 просмотров
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Добрый день.

Необходимо в программе Solidworks выполнить контрольную работу.

Базовая деталь: Шестигранник (не симметр.)

Цилиндрическая насадка: (5ОЦ )2сеч

ОЦ -отверстия с цековкой

Крышка: Треугольник

Пример выполнения работы в приложении.

12 лет назад
Anatoliya111
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
manas
48 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
33 минуты назад
12 лет назад
$10
2 дня
Сергей отличный исполнитель. Задание было сделано вовремя, с очень подробными обьяснениями. Легкий в общении, ответственный и пунктуален. Приятно работать с такими фрилансерами. Рекомендую! P.S. Удачных заказов!
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