Обучение 3D MAX в Евпатории

Требуется человек в Евпатории с хорошим знанием 3D MAX и педагогическими способностями для обучения дизайнера работе в 3D MAX.

Количество уроков и время занятий на ваше усмотрение.

Заниматься планируется летом!

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