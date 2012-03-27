3D модель статуи свободы

3D-графикаЗакрыт3 заявки324 просмотра
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Собственно нужна модель статуи свободы.

Требования к модели:

-максимальная реалистичность

-Красивая топология под сглаживание не обязательна. Подойдет оптимальная модель после decimation master в zbrush.

-Развертка

Нужно что-то вроде такой модели:

http://www.turbosquid.com/3d-models/3d-model-liberty-statue/433418

только лучше и без тайлинга текстур.

От вас жду примеров похожих работ, сроки и стоимость на на модель с текстурами и без.

12 лет назад
linin
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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