3D модель статуи свободы

Собственно нужна модель статуи свободы.

Требования к модели:

-максимальная реалистичность

-Красивая топология под сглаживание не обязательна. Подойдет оптимальная модель после decimation master в zbrush.

-Развертка

Нужно что-то вроде такой модели:

http://www.turbosquid.com/3d-models/3d-model-liberty-statue/433418

только лучше и без тайлинга текстур.

От вас жду примеров похожих работ, сроки и стоимость на на модель с текстурами и без.