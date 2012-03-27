Визуализация фрагмента фасада в 3D

Здравствуйте!

Нужно выполнить фрагмент фасада (высота - 1этаж) , по лицевому фасаду длина -7300мм (два окна), с боку длина 5700мм (ступени+перила +тамбур заполнение -стеклопластик, )

При входе «повесить» световые буквы с названием учреждения (скину какие)

Основание- отмостка 80см по периметру, сбоку на ландшафте «посадить» деревья (можно из библиотек 3д)

Все подробности, размеры и фото скину на почту

От вас исходник желательно в 2009 максе, 3 перспективы в jpg с разрешением достаточным для печати на формате А4

Бюджет ограничен 20$, срок- надо было вчера)