Визуализация фрагмента фасада в 3D

Требуется человек в Евпатории с хорошим знанием 3D MAX и педагогическими способностями для обучения дизайнера работе в 3D MAX. Количество уроков и время занятий на ваше усмотрение. Заниматься планируется летом! Оставляйте свои контакты, лучше телефон.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Нужно выполнить фрагмент фасада (высота - 1этаж) , по лицевому фасаду длина -7300мм (два окна), с боку длина 5700мм (ступени+перила +тамбур заполнение -стеклопластик, )
При входе «повесить» световые буквы с названием учреждения (скину какие)
Основание- отмостка 80см по периметру, сбоку на ландшафте «посадить» деревья (можно из библиотек 3д)
Все подробности, размеры и фото скину на почту
От вас исходник желательно в 2009 максе, 3 перспективы в jpg с разрешением достаточным для печати на формате А4
Бюджет ограничен 20$, срок- надо было вчера)
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