Сделать ролик нападения в 3D ювелирном магазине

Имеется план и 3D картинка из 3D макса ювелирного магазина. Необходимо её оживить следующим образом:

В магазине установлены системы безопасности (шлюзовая кабина на входе, видеокамеры, хранилище для ценностей с бронированной дверью)

Имеет место попытка ограбления ювелирного магазина.

2 анимашки-

1. 2 человека (грабителя) пытаются зайти в магазин. но шлюзовая кабина пропускает по 1 человеку.

2. 1 вооруженный человек пытается зайти в магазин, но шлюзовая кабина с металлодетектором обнаруживает оружие и блокирует разбойника внутри кабины.

Пример кабин смотрим здесь- http://iratech.ru/1-shlyzovue-kabinu-bezopasnosti/

ролик должен быть натуральным- не мультяшным.

Есть ли смысл нам самим дорисовывать системы безопасности?

Пишем цену за ролик с Вашей отрисовкой систем и с нашей отрисовкой систем безопасности.