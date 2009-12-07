Визуализация интерьера

Нужен редизайн основного меню работающего iPhone приложения для трекинга настроений. Подробно про приложение здесь http://moodretz.com/iphone Предистория приложения http://moodretz.com/legend Вот это вот оригинал картинки главного меню http://moodretz.com/public/img/Stones_12oct_23.01.png А нужно сделать камни более стеклянные, красный более агресивный и синий более ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо построить сцену интерьера банка и отрендерить ее для получения фотореалистичного изображения.
Есть очень подробные чертежи, положение камеры, референсы материалов и техническое задание.
Можно ознакомиться с техническим заданием: http://winwon.ru/ext/mbm/TZ.txt
Более детальная информация, если потребуется, будет дана по ICQ.
Прошу в заявку сразу включить ссылку на подобный интерьер в Вашем портфолио.
Ну и по традиции: работы у нас много, при успешном выполнении смогу обеспечивать полный график
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