Визуализация интерьера

Необходимо построить сцену интерьера банка и отрендерить ее для получения фотореалистичного изображения.

Есть очень подробные чертежи, положение камеры, референсы материалов и техническое задание.

Можно ознакомиться с техническим заданием: http://winwon.ru/ext/mbm/TZ.txt

Более детальная информация, если потребуется, будет дана по ICQ.

Прошу в заявку сразу включить ссылку на подобный интерьер в Вашем портфолио.

Ну и по традиции: работы у нас много, при успешном выполнении смогу обеспечивать полный график