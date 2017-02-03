Визуализация по проекту видеокамер

Требуется сделать фотореалистичную визуализацию металлической трубы от фонарного столба с вырезом и встроенной видеокамерой и в разных ракурсах.Нужно визуализировать 3 типоразмера с разными камерами.

ТЗ с картинками прилагаю. Если понадобятся картинки камер для работы вышлю.