Визуализация по проекту видеокамер

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен6 заявок203 просмотра

Требуется сделать фотореалистичную визуализацию металлической трубы от фонарного столба с вырезом и встроенной видеокамерой и в разных ракурсах.Нужно визуализировать 3 типоразмера с разными камерами.

ТЗ с картинками прилагаю. Если понадобятся картинки камер для работы вышлю.

8 лет назад
infos
57 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

olegye
Олег 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$50
7 дней
Олег отлично и быстро справился с заданием. Отзывчив. всегда на связи.
Хороший заказчик, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

olegye
Олег 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад

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