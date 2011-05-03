3d-аниматор

Здравствуйте, Требуется дизайнер для работы с видео и анимацией Условия: 1. работа удаленная постоянная 2. занятость — half time (100 часов в месяц) 3. график свободный, однако неприемлемо 5 дней сидеть в затишье, а потом за выходные наверстывать. 4. оплата ежемесячная, ...