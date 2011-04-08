Flash-разработчик на разовые работы

Компания 'ERS Game Studios' (г.Киев) приглашает на постоянную работу: After Effects Компоузера Требования: - Профессиональное владение - After Effects‚ Photoshop, 3DsMax - Опыт работы не менее 2-х лет - Понимание принципов работы анимаций в играх. - Наличие портфолио ...
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Ищем человечка с отличным знанием Flash & Java Script для создания и редактирования Flash анимации. Возможно долгосрочное сотрудничество !
Оплата - вебмани, банк переводы или почтовым голубем :))
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