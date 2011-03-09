Нужен Flasher из Днепропетровска

Ищу дизайнера для разработки социальных приложений на партнерской основе. Есть несколько идей, и небольшой опыт работы в данной сфере. Желательно: *хоть какой-то опыт разработки интерфейсов для различного рода игр; *свободное время; *идеи новых соц. приложений; *место нахождения - СПБ или Тюмень. Обязательно: *Настойчивость, ...