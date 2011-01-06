Требуются дизайнеры - флеш аниматоры

Студия компьютерной анимации «Петербург» (проект СМЕШАРИКИ и другие уникальные проекты в области анимации) объявляет набор на курсы ХУДОЖНИКОВ-АНИМАТОРОВ. Требования к кандидату: Возраст до 30 лет. Образование: художественная школа (обязательно!), среднее профессиональное или высшее художественное (желательно). Желательно знание Flash Условия: Срок ...
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Компания BartSoft Inc (http://www.bartsoft.com), успешно работающая на рынке 11 лет, предлагает удаленную работу профессиональным дизайнерам - флеш аниматорам, которые имеют опыт разработки корпоративных флеш презентаций. Требования: опыт работы не менее 2 лет, портфолио, наличие свободного выхода в интернет, хороший технический английский, порядочность, надежность, высокий уровень профессионализма.
Просьба присылать следующую информацию: резюме, портфолио (или линки работ) и рейт оплаты труда в час по адресу: jobs2006(at)bartsoft.com
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