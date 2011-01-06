Требуются дизайнеры - флеш аниматоры

Компания BartSoft Inc (http://www.bartsoft.com), успешно работающая на рынке 11 лет, предлагает удаленную работу профессиональным дизайнерам - флеш аниматорам, которые имеют опыт разработки корпоративных флеш презентаций. Требования: опыт работы не менее 2 лет, портфолио, наличие свободного выхода в интернет, хороший технический английский, порядочность, надежность, высокий уровень профессионализма.

Просьба присылать следующую информацию: резюме, портфолио (или линки работ) и рейт оплаты труда в час по адресу: jobs2006(at)bartsoft.com