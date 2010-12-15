Нужен Flash-ер для дизайна и разработки баннеров

АнимацияЗакрыт16 заявок291 просмотр
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Постоянно заказываю 2-3 баннера для портала в неделю. Нужны креативные дизайнеры.

цена 1000-1500 руб. Срок 2-3 дня.

Размеры в основном: 200х475 и 770х75

13 лет назад
katikdnepr
Екатерина 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
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