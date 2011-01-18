Flash-аниматор

Ищем флеш аниматора на полный раб. день в офисе на 2 месяца

Требования: опыт Flash анимации средствами CS5 (опыта баннермейкера будет достаточно), умение рисовать средствами Photoshop и Flash, творческое мышление, наличие портфолио обязательно.

Условия работы: полный рабочий день (с 11 до 19) в офисе, центр Киева. Срок проекта – 2 месяца.

Обязанности: участие в проекте по разработке Flash игры о рыбалке – анимация локаций (природы: травы, деревьев, облаков, воды) и животных, и текущая работа с графическим контентом (прием графики от художников, правки, интеграция графики во флеше).

Оплата помесячно, сумма обсуждается с кандидатом.