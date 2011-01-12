Студия компьютерной анимации «Петербург» (проект СМЕШАРИКИ и другие уникальные проекты в области анимации) объявляет набор на курсы ХУДОЖНИКОВ-АНИМАТОРОВ. Требования к кандидату: Возраст до 30 лет. Образование: художественная школа (обязательно!), среднее профессиональное или высшее художественное (желательно). Желательно знание Flash Условия: Срок ...
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Требования:
• требуется специалист из г. Санкт-Петербурга,
• неполное высшее‚ высшее образование‚
• опыт разрабртки Flash-анимации‚
• умениее работать с чужим кодом‚
• знание ActionScript 2.0/3.0‚ стандарта xml‚
• отличное владение ПК‚
• приветствуется умение рисовать.
Обязанности:
• разработка Flash-анимации для ПО автоматизированных систем обучения: - анимация технологических процессов для систем водоснабжения/водоотведения предприятий ВКХ‚
- анимация действий оперативно-диспетчерского персонала предприятий ВКХ при возникновении различных нештатных ситуаций на объектах водоснабжения/водоотведения‚
• участие в проведении тестирования разработанного ПО‚
• установка и настройка разработанного ПО.
Условия:
• работа по договору подряда‚
• оплата за разработанную анимацию‚
• период разработки одной анимации 15 рабочих дней‚
• удаленная работа‚ офис около с.м. Лесная. г. СПб
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