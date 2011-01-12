Flash-аниматор

$100
АнимацияЗакрыт4 заявки152 просмотра
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Требования:

• требуется специалист из г. Санкт-Петербурга,

• неполное высшее‚ высшее образование‚

• опыт разрабртки Flash-анимации‚

• умениее работать с чужим кодом‚

• знание ActionScript 2.0/3.0‚ стандарта xml‚

• отличное владение ПК‚

• приветствуется умение рисовать.

Обязанности:

• разработка Flash-анимации для ПО автоматизированных систем обучения: - анимация технологических процессов для систем водоснабжения/водоотведения предприятий ВКХ‚

- анимация действий оперативно-диспетчерского персонала предприятий ВКХ при возникновении различных нештатных ситуаций на объектах водоснабжения/водоотведения‚

• участие в проведении тестирования разработанного ПО‚

• установка и настройка разработанного ПО.

Условия:

• работа по договору подряда‚

• оплата за разработанную анимацию‚

• период разработки одной анимации 15 рабочих дней‚

• удаленная работа‚ офис около с.м. Лесная. г. СПб

13 лет назад
hrm_telros
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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