Здравствуйте, Требуется дизайнер для работы с видео и анимацией Условия: 1. работа удаленная постоянная 2. занятость — half time (100 часов в месяц) 3. график свободный, однако неприемлемо 5 дней сидеть в затишье, а потом за выходные наверстывать. 4. оплата ежемесячная, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен флешер на 2 проекта.
Далее возможно постоянное сотрудничество..
Подробнее расскажу выбраному кандидату.
Большая проcьба, те у кого космические цены, не пишите
Нужны адекватные цены УКРАИНСКОГО рынка.
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