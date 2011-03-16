3d аниматор игр для соц.сетей и мобильных платформ

Обязанности:

Работа в команде

Моделлинг, анимация по концепт арту и референсам.

Внимание к деталям,

Работа с «outsource» сотрудниками.

Непосредственное подчинение арт-директору компании.

Требования:

Талант и Скорость работы.

Безконфликтный характер и чувство юмора.

Ответственность и моральные качества.

Потрясающее портфолио и энтузиазм.

3dmax и/или maya. vray или mental ray

Если это все про вас, то вы должны:

Действовать в рамках заданной концепт-художником стилистики.

точно, понятно и аргументировано излагать мысли.

Работать в сжатые, при необходимости, сроки.

Иметь склонность к персонажной анимации

Иметь привычку держать свои исходники в порядке и выкладывать этапы работы в трекер.

Уметь работать в команде.

Всему остальному мы вас научим и вы изнутри увидите как создаются крутые онлайн и социальные игры.

Условия:

Полный рабочий день интересной и бросающей вызов работы.

Бурно развивающаяся индустрия мобильных и социальных игр (facebook, odnoklassniki, vkontakte, iPhone/iPad, Android, др. социальные сети Азии и Европы)

Звездный коллектив увлеченных профессионалов (Многие из которых в прошлом работали на ключевых должностях в таки компаниях, Yota, Odnoklassniki, Muz-tv и др)

Позитивная атмосфера, в которой ваше мнение всегда будет услышано!

Крутой офис со всеми удобствами. Офис в 5-ти минутах ходьбы от м. Тульская, комфортное рабочее место с БОЛЬШИМ экраном и быстрым компьютером.

Зарплата по итогам собеседования.

Контактная информация:

Ольга Макарова

[email protected]

+79266835014