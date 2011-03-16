3d аниматор игр для соц.сетей и мобильных платформ

АнимацияЗакрытнет заявок137 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Обязанности:

Работа в команде

Моделлинг, анимация по концепт арту и референсам.

Внимание к деталям,

Работа с «outsource» сотрудниками.

Непосредственное подчинение арт-директору компании.

Требования:

Талант и Скорость работы.

Безконфликтный характер и чувство юмора.

Ответственность и моральные качества.

Потрясающее портфолио и энтузиазм.

3dmax и/или maya. vray или mental ray

Если это все про вас, то вы должны:

Действовать в рамках заданной концепт-художником стилистики.

точно, понятно и аргументировано излагать мысли.

Работать в сжатые, при необходимости, сроки.

Иметь склонность к персонажной анимации

Иметь привычку держать свои исходники в порядке и выкладывать этапы работы в трекер.

Уметь работать в команде.

Всему остальному мы вас научим и вы изнутри увидите как создаются крутые онлайн и социальные игры.

Условия:

Полный рабочий день интересной и бросающей вызов работы.

Бурно развивающаяся индустрия мобильных и социальных игр (facebook, odnoklassniki, vkontakte, iPhone/iPad, Android, др. социальные сети Азии и Европы)

Звездный коллектив увлеченных профессионалов (Многие из которых в прошлом работали на ключевых должностях в таки компаниях, Yota, Odnoklassniki, Muz-tv и др)

Позитивная атмосфера, в которой ваше мнение всегда будет услышано!

Крутой офис со всеми удобствами. Офис в 5-ти минутах ходьбы от м. Тульская, комфортное рабочее место с БОЛЬШИМ экраном и быстрым компьютером.

Зарплата по итогам собеседования.

Контактная информация:

Ольга Макарова

[email protected]

+79266835014

13 лет назад
drimmi_hr
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайнер для работы с видео и анимацией

    Здравствуйте, Требуется дизайнер для работы с видео и анимацией Условия: 1. работа удаленная постоянная 2. занятость — half time (100 часов в месяц) 3. график свободный, однако неприемлемо 5 дней сидеть в затишье, а потом за выходные наверстывать. 4. оплата ежемесячная, ...

    Анимация1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • 2D художник

    $1000

    Здравствуйте. Для проекта мобильного приложения для детей требуется дизайнер. Требование - умение рисовать качественные мультяшные персонажи/графику. Уровень - Angry Birds, Cut the rope и т.п. Необходимое условие - наличие портфолио с подобными работами. Желательное (необязательное) местоположение - Киев.

    Анимация2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Flash аниматор

    Ищем флеш аниматора на полный раб. день в офисе на 2 месяца Требования: опыт Flash анимации средствами CS5 (опыта баннермейкера будет достаточно), умение рисовать средствами Photoshop и Flash, творческое мышление, наличие портфолио обязательно. Условия работы: полный ...

    Анимациянет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Flash-аниматор

    $100

    Требования: • требуется специалист из г. Санкт-Петербурга, • неполное высшее‚ высшее образование‚ • опыт разрабртки Flash-анимации‚ • умениее работать с чужим кодом‚ • знание ActionScript 2.0/3.0‚ стандарта xml‚ • отличное владение ПК‚ • приветствуется умение рисовать. Обязанности: • ...

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются дизайнеры - флеш аниматоры

    Компания BartSoft Inc (http://www.bartsoft.com), успешно работающая на рынке 11 лет, предлагает удаленную работу профессиональным дизайнерам - флеш аниматорам, которые имеют опыт разработки корпоративных флеш презентаций. Требования: опыт работы не менее 2 лет, портфолио, наличие свободного ...

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищу дизайнера для разработки социальных приложений

    Ищу дизайнера для разработки социальных приложений на партнерской основе. Есть несколько идей, и небольшой опыт работы в данной сфере. Желательно: *хоть какой-то опыт разработки интерфейсов для различного рода игр; *свободное время; *идеи новых соц. приложений; *место нахождения - СПБ или Тюмень. Обязательно: *Настойчивость, ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сборщик сцен + моделлер

    В студию компьютерной анимации «Петербург», требуется 3D художник(моделер) + сборщик локаций и сцен в Maya. Работа в офисе г. Санкт Петербург, на постоянной основе. Требования: 1. Хорошее знание Maya. 2. Умение быстро и качественно ...

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад