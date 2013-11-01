After Effects Компоузер

АнимацияЗакрыт3 заявки442 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Компания 'ERS Game Studios' (г.Киев) приглашает на постоянную работу:

After Effects Компоузера

Требования:

- Профессиональное владение - After Effects‚ Photoshop, 3DsMax

- Опыт работы не менее 2-х лет

- Понимание принципов работы анимаций в играх.

- Наличие портфолио

Приветствуется:

- Знание других программ компоузинга и 3D графики.

Обязанности:

Создание 2D и 3D анимаций,

Создание спецэффектов (динамика, частицы),

Компоузинг.

Условия работы:

Рабочий график – Пн- ПТ - с 9:00 до 18:00; Сб, Вс - выходной

Заработная плата высокая.

Ждем Ваши резюме на электронный адрес: [email protected]

10 лет назад
ErsGameStudio
Вероника 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайнер для работы с видео и анимацией

    Здравствуйте, Требуется дизайнер для работы с видео и анимацией Условия: 1. работа удаленная постоянная 2. занятость — half time (100 часов в месяц) 3. график свободный, однако неприемлемо 5 дней сидеть в затишье, а потом за выходные наверстывать. 4. оплата ежемесячная, ...

    Анимация1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен флешер

    Нужен флешер на 2 проекта. Далее возможно постоянное сотрудничество.. Подробнее расскажу выбраному кандидату. Большая проcьба, те у кого космические цены, не пишите Нужны адекватные цены УКРАИНСКОГО рынка.

    Анимация13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • 3d аниматор игр для соц.сетей и мобильных платформ

    Обязанности: Работа в команде Моделлинг, анимация по концепт арту и референсам. Внимание к деталям, Работа с «outsource» сотрудниками. Непосредственное подчинение арт-директору компании. Требования: Талант и Скорость работы. Безконфликтный характер и чувство юмора. Ответственность ...

    Анимациянет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • 2D художник

    $1000

    Здравствуйте. Для проекта мобильного приложения для детей требуется дизайнер. Требование - умение рисовать качественные мультяшные персонажи/графику. Уровень - Angry Birds, Cut the rope и т.п. Необходимое условие - наличие портфолио с подобными работами. Желательное (необязательное) местоположение - Киев.

    Анимация2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Flash аниматор

    Ищем флеш аниматора на полный раб. день в офисе на 2 месяца Требования: опыт Flash анимации средствами CS5 (опыта баннермейкера будет достаточно), умение рисовать средствами Photoshop и Flash, творческое мышление, наличие портфолио обязательно. Условия работы: полный ...

    Анимациянет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Flash-аниматор

    $100

    Требования: • требуется специалист из г. Санкт-Петербурга, • неполное высшее‚ высшее образование‚ • опыт разрабртки Flash-анимации‚ • умениее работать с чужим кодом‚ • знание ActionScript 2.0/3.0‚ стандарта xml‚ • отличное владение ПК‚ • приветствуется умение рисовать. Обязанности: • ...

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются дизайнеры - флеш аниматоры

    Компания BartSoft Inc (http://www.bartsoft.com), успешно работающая на рынке 11 лет, предлагает удаленную работу профессиональным дизайнерам - флеш аниматорам, которые имеют опыт разработки корпоративных флеш презентаций. Требования: опыт работы не менее 2 лет, портфолио, наличие свободного ...

    Анимация6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищу дизайнера для разработки социальных приложений

    Ищу дизайнера для разработки социальных приложений на партнерской основе. Есть несколько идей, и небольшой опыт работы в данной сфере. Желательно: *хоть какой-то опыт разработки интерфейсов для различного рода игр; *свободное время; *идеи новых соц. приложений; *место нахождения - СПБ или Тюмень. Обязательно: *Настойчивость, ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад