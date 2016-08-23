3D анимация

Необходимо сделать фоновую анимацию для сайта аналогично https://alfabank.ru/.

В приложении картинка - необходимо сделать эффект движения узлов решетки в трехмерном пространстве.

Движение должно быть медленным, циклическим.

Видео должно быть подготовлено для сайта, в двух форматах, пригодных для вставки в html5, аналогично примеру.

Отвечайте, пожалуйста, указав стоимость и сроки. Спасибо)