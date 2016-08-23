Иллюстратор для создания видеороликов (мультиков)

Мы, стартап Texel, с помощью наших самых быстрых в мире 3D-сканеров Portal (2 минуты на получение готовой 3D-модели), делаем, в частности, такие вещи: человек сканируется в A-образной позе ([url=http://portal.texel.graphics/c/aB873?i=r15ro]http://portal.texel.graphics/c/aB873?i=r15ro[/url]) и мы можем его быстро анимировать:[url=https://sketchfab.com/models/06f2cff1d71942deaba085785dab443a]https://sketchfab.com/models/06f2cff1d71942deaba085785dab443a[/url]. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Рисовать и анимировать несложные 60-90 секундные ролики,
Оплата за каждый мультик
Пример: https://www.youtube.com/watch?v=g5U80FZH0e0
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