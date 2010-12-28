Анимационный ролик 2D

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Закрыт9 заявок232 просмотра

Требуется сделать анимационный ролик в 2Д анимации для проката на телевидении.

Интересует стоимость за одну секунду.

[email protected]

14 лет назад
fartuna_spb
Максим 
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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