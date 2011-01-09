Сделать анимацию в логотипе

Есть логотип для сайта нужно сделать для него анимацию, а именно чтоб блеск какой нить бегал по тексту или что то подобное. В общем красиво сделать...Оплата яндекс деньгами после того как увижу результат.

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