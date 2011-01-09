Сделать анимацию в логотипе

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  2. Анимация
Завершен13 заявок248 просмотров

Есть логотип для сайта нужно сделать для него анимацию, а именно чтоб блеск какой нить бегал по тексту или что то подобное. В общем красиво сделать...Оплата яндекс деньгами после того как увижу результат.

Выбор исполнителя с наименьшей ценой + дам хороший отзыв.

14 лет назад
pavelmanager
Пабло 
31 год
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

red123
44 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$3
1 день
Замечательно поработали, быстро, оперативно, Спасибо!
Хороший заказчик, оплатил все сразу после выполнения, работали без предоплаты

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red123
44 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад

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