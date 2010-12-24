Набор Flash эффектов

Добрый день, Дорогие Друзья!

Необходимо реализовать flash-ку с 12 визуальными простыми эффектами.

Примеры эффектов и как это должно выглядеть находятся на моей стене вКонтакте. http://vkontakte.ru/greval

Последние 12 записей - это визуальные открытки, где поверх картинки крутятся звездочки, падает лент, снег и т.п.

Что нужно сделать:

1. Нужно сделать те же самые эффекты (или придумать \ добавить свои) и сделать это в качестве (отдельной функции \ библиотеки \ компонента)

2. Данная библиотека будет использоваться в другой флешке, от стороннего программиста, поэтому после сдачи работы, необходимо будет внести маленькие корректировки, для удобной интеграции ее в другой проект.

Пожалуйста, в заявке на сотрудничество указывайте:

-- Список сделанных flash работ.

-- Краткое словесное описание дополнительных эффектов, которые Вы могли бы реализовать.

-- Сроки исполнения.

-- Бюджет.

В будущем после запуска проекта, необходимо будет придумывать и реализовывать еще массу новых подобных эффектов, поэтому хотелось бы найти человека способного к долгосрочному обоюдовыгодному сотрудничеству.

По возможности отправляйте свои предложения (с указанием ICQ или скайпа для связи) через профиль Вконтакте, это значительно упростит работу и ускорит возможное сотрудничество.