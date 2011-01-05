Необходимо на логотип надеть шапку деда мороза, под логотипом устроить сугробик( чтобы край логотипа был с сугробе) справа в конце шапки сайта поставить снеговика, и пустить снег в шапке сайте. www.nefrohelp.ru
Нужен баннер
Небольшой баннер высотой примерно 240 где будет девушка и держать в руках надпись с сайтом, которую будет трести привлекая к себе посетителей. Сделать на флэш наверно. НАпишите цену примерную. Можно взять любую заготовку пример имеется.
http://post.rmbn.ru/posts_flash/20101229110921.swf
вот пример
Выбранный исполнитель
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