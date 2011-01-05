Нужен баннер

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен17 заявок385 просмотров

Небольшой баннер высотой примерно 240 где будет девушка и держать в руках надпись с сайтом, которую будет трести привлекая к себе посетителей. Сделать на флэш наверно. НАпишите цену примерную. Можно взять любую заготовку пример имеется.

http://post.rmbn.ru/posts_flash/20101229110921.swf

вот пример

14 лет назад
Ficd
36 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
37 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

d_Seka
64 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Все отлично ! Как надо было!
Спасибо, с оплатой поступил очень благородно, сейчас это большая редкость. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

d_Seka
64 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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