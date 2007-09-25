Анимация, видеоролик для спектакля

Есть мульты, сделанные на флэше (*.swf), весят около 100кб в среднем каждый. Необходимо наладить технологию перегона этих мультов без потери качества в универсальный формат, который будет проигрываться нормально почти на любой современной мобилке (.3gp, .mp4, что-то ...