Анимация, видеоролик для спектакля

АнимацияЗакрыт8 заявок271 просмотр
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Добрый день,

для использования в спектакле необходимо сделать небольшой ролик 25-40 секунд.

ролик демонстрируется на видеоэкране (качественная картинка)

В идеале:

человек падает с балкона, душа отделяется и облетает знаковые места Москвы (вид сверху), затем тоже самое - Париж.

как вариант - сделать мультом.

цена?

сроки?

также не рассматриваются предложения без портфолио.

Спасибо.

16 лет назад
FlyFishka
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
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