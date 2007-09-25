Анимация, видеоролик для спектакля

Необходима презентация, длительностью не более 5-10 мин. Текст и графика. Возможно использование любой мультимедийной программы. По замыслу данная презентация будет проигрываться на ноутбуке подключенному к плазменной панели. Контекст презентации: отчет о проделанной годовой работе для ...
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Добрый день,
для использования в спектакле необходимо сделать небольшой ролик 25-40 секунд.
ролик демонстрируется на видеоэкране (качественная картинка)
В идеале:
человек падает с балкона, душа отделяется и облетает знаковые места Москвы (вид сверху), затем тоже самое - Париж.
как вариант - сделать мультом.
цена?
сроки?
также не рассматриваются предложения без портфолио.
Спасибо.
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