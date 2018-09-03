Анимированный логотип

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт6 заявок269 просмотров

Хронометраж 3-5 секунд

Пример на видео, вместо буквы M видеокамера (Соблюсти те же пропорции и цветовую политру)

7 лет назад
tvpro
44 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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