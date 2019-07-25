Анимировать 2D-персонажей

Для работы над проектом (около 30 сек) требуется опытный персонажный аниматор. Минимальный уровень навыков

https://www.youtube.com/watch?v=C_9U927sw4w

https://www.youtube.com/watch?v=NaigXA-upig

Нужны не только примитивные движения типа помахивания руками и головой, но и повороты на 90 градусов, ходьба.

Приветствуется опыт анимации в Moho, Toon Boom Harmony.

Flash и After Effects допустимы. Главное - опыт, скорость и аккуратность.

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