Нужен опытный дизайнер 2D анимации

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт10 заявок205 просмотров

Нужен опытный 2D дизайнер для анимации популярных видеороликов с детского YouTube-канала. Длительность одного ролика 3-5 минут.Важна оперативность. 

Присылайте портфолио, бюджет обсуждаем лично. 

6 лет назад
juli_alisa
31 год
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

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