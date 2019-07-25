Добрый день Нам необходимо сделать анимацию заставки для сайта Задание по ссылке https://docs.google.com/document/d/1Q87jFfVedg4a6LDuLQJj_lFBaqbAI8t6Ub0h4prL4_s/edit?pli=1 Просьба заявки и сроки оставлять в заявке. Спасибо
Мобильная версия киношного лендинга с анимацией
Мобильный и планшетный макеты, должны открываться на весь экран, без прокрутки. Доступ к другим разделам только через меню (о фильме, герои, видео, галерея). На десктопе – должен отображаться отцентрированный планшетный макет.
После загрузки сайта должна отображаться HTML5 анимация появления героев. Так же анимация в разделе – Герои. Анимация готова, нужно добавить движение заднего фона с помощью гироскопа.
Заявки фрилансеров
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