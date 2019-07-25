Сделать анимацию заставки

Здравствуйте, нужно нарисовать маленькую девочку (силуэт) которая наклоняется к камере (как Лайтман) из сериала "Обмани меня" в самом начале. Длительность от 3-х до 5-ти секунд. Она должна быть белой на черном фоне, и волосы белые ...