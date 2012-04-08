Анимировать флеш хедер сайта

От вас цена сроки ну и конечно же ТЗ:

1) По клику на "открыть штору" открывается штора

2) При открытии появляется мерцание лампы

3 )По мере открытия шторы появляется слайдер с 4 кнопками смены слайда и 4 слайдами.

4) Также при открытии шторы верхние шторы также анимируются вверх.

5) Фото на слайдере меняются с любым эффектом как по прошествию 7с. так и по клику на кнопку смены слайда.

6) По клику на стрелке штора закрывается

7) Часы и календарь рисовать не надо просто подложку сайта .