Анимировать флеш хедер сайта

Очень важно делать реалистичную воду. Вся онова шапки есть, нужно только её оживить и оживить довольно реалистично. Вода, птички, солнце, освещение, листики и т.п. Из основного – нужно сделать реалистичную систему полива газона. От вас ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
От вас цена сроки ну и конечно же ТЗ:
1) По клику на "открыть штору" открывается штора
2) При открытии появляется мерцание лампы
3 )По мере открытия шторы появляется слайдер с 4 кнопками смены слайда и 4 слайдами.
4) Также при открытии шторы верхние шторы также анимируются вверх.
5) Фото на слайдере меняются с любым эффектом как по прошествию 7с. так и по клику на кнопку смены слайда.
6) По клику на стрелке штора закрывается
7) Часы и календарь рисовать не надо просто подложку сайта .
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