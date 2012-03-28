Сконвертировать .fla в HTML.

АнимацияЗакрыт4 заявки178 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте! В связи с тем, что Apple не поддерживает Flash нужно сконвертировать флешь ролик в HTML. Вроде есть специальные программы и плагины для этого, но я сам не разобрался. Всего есть три ролика, которые необходимо сконвертировать.

HTML
12 лет назад
alx2006
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Flash-заставка для сайта ресторана

    Нужно сделать flash-заставку для сайта ресторана. Требуется стильный ролик, не утомляющий зрителя и подчеркивающий высокий статус заведения и его посетителей. Есть PSD-макет сайта и лого в векторе. Размер: 800х600 px Фон flash-заставки: #07100f Фон сайта: #07100f Качество графики: все ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разработка нескольких флеш-анимаций

    $100

    Необходимо разработать меню и анимацию на флеш (одно целое). Пункты меню вынести в xml-файл. Дизайн имеется. Макеты покажу кандидатам, хочу в первую очередь увидеть портфолио и примерный ценник.

    Анимация12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Редизайн флеш ролика

    $50

    Рассмотрю предложения только хорошего дизайнера и специалиста во flash Остальных просьба не отнимать(и не тратить) время.

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создать флеш-баннер

    Требуется создать флеш-баннер Аналогичный как на сайте http://www.rolsistem.ru/ (слева "найдете цены ниже - звоните- сделаем более выгодное предложение ") Сделать аналогичный От Вас цены и сроки

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Небольшая flash-заставка

    Необходимо создать небольшую флэш-заставку для сайта на примере сайта http://go2magick.com/ , но проще: - фон только черный - вместо рисунка - рисунок во вложении - никаких эффектов свечения, сияния и т.п. не нужно - длительность ролика приблизительно как ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Рекламный видеоролик

    1. Ролик анимационный, очень простой примерный референс таков : http://www.youtube.com/watch?v=vDfOaNbg16E + голос за кадром, который озвучивает написанное на экране; 2. Ролик абсолютно простой, без актеров ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужен Flash Page Flippers

    Написать Flash Page Flippers. Листалка , с возможностью вставки картинок и текстов, с возможностью импорта в листалку pfd или word форматов или самостоятельного составления.

    Анимация4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад