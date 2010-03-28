Вот в этому шаблоне http://www.templatemonster.com/swish-templates/24705.html на вкладке Solutions при клике на каждую Read More and Click HERE.... Появляется новое окно Все текстовые данные хранятся в отдельном файле ...
Flash-мульт по сценарию
Требуется нарисовать флеш мульт по заданному сценарию. Веселые персонажи с деловой стилистикой. Мульт про бизнес. Минут на пять.
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