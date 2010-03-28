Оживить солнышко и девочку .

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен4 заявки227 просмотров

Нужно в гифе оживить солнышко + девочку (ногами чтобы дёргала) и у солнышка чтобы лучики там больше меньше становились или крутились на ваш выбор ... есть 6wmz если понравится как сделаете добавлю еще но не больше 15

15 лет назад
m0nya
38 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

MegBegb
37 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$6
1 день
Отличный специалист, быстренько и качественно решил мою проблему ... Хороший НЕ ленивый дизайнер =) - рекомендую !
Отличный заказчик, который знает что ему нужно. Остался очень доволен сотрудничеством. Всем рекомендую работать с этим человеком. Надеюсь, что еще найдутся проекты и для меня ;-)

Заявки фрилансеров

MegBegb
37 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад

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