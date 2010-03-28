Требуется толковый програмист и дизайнер для создания популярного многопользоваельского Flash приложения для ВКонтакте.ru Обращаться с готовыми идеями! ICQ#: 427-680-989 VK: http://vkontakte.ru/id16935098
Оживить солнышко и девочку .
Нужно в гифе оживить солнышко + девочку (ногами чтобы дёргала) и у солнышка чтобы лучики там больше меньше становились или крутились на ваш выбор ... есть 6wmz если понравится как сделаете добавлю еще но не больше 15
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