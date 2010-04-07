Локализация шаблона flash сайта

В наличии есть шаблон сайта, написанный на flash. Текст для элементов храниться в текстовом файле. Все отлично подхватываеться и отображаеться, но только в латинице.

Задача - локализировать шаблон, чтобы была возможность задавать значения элементов кирилицей в UTF

Допустимо использование других шрифтов