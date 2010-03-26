Приложение (игра) API Flash ВКонтакте

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт3 заявки221 просмотр

Требуется толковый програмист и дизайнер для создания популярного многопользоваельского Flash приложения для ВКонтакте.ru

Обращаться с готовыми идеями!

ICQ#: 427-680-989

VK: http://vkontakte.ru/id16935098

15 лет назад
masterklan
Анатолий 
71 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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