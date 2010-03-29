Создание мультика в Macromedia Flash .

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Завершен8 заявок700 просмотров

Создать мультик в Macromedia Flash ...

Продолжительность 30 секунд...

Пример графики в приложении....

Главная суть не в прорисовке а в анимации.. как можно больше в кадре..

За темой и сценарием в личку....

Работа простейшая курсач в колледже...

Что требуется мне...

Скопмилированный файл *swf

и исходник *fla

15 лет назад
imbareg
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов

Выбранный исполнитель

Masay256
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$10
1 день
Быстро! Качественно! Рекомендую!
Очень приятно было работать,рекомендую!

Заявки фрилансеров

Masay256
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад

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