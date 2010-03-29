Создание мультика в Macromedia Flash .

Создать мультик в Macromedia Flash ...

Продолжительность 30 секунд...

Пример графики в приложении....

Главная суть не в прорисовке а в анимации.. как можно больше в кадре..

За темой и сценарием в личку....

Работа простейшая курсач в колледже...

Что требуется мне...

Скопмилированный файл *swf

и исходник *fla