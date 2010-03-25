Сьемка 25 секундного апликационного видеоролика

Всем привет.

Нужны как аматоры так и профи в съемке апликационных видеороликов.

У нас есть сценарий и фоновоая музыка. От вас нужна, сьемка и монтаж.

Озвучку диктора мы разрабатываем и накладываем сами.

Примером является http://www.youtube.com/watch?v=MCjVVEW6qIk

Принимаются заявки только со стоимостью и сроками.

Для нас очень важны сроки.

Для победителя будут еще другие предложения.

Влад