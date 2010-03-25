Имеется анимация в формате gif 450 х 369. частота кадров 22, глубина цвета 32. Размер 96,6 кб. Если возможно, необходимо отредактировать ее или сделать новую, сократив размер в раза 1,5- 2, ...
Сьемка 25 секундного апликационного видеоролика
Всем привет.
Нужны как аматоры так и профи в съемке апликационных видеороликов.
У нас есть сценарий и фоновоая музыка. От вас нужна, сьемка и монтаж.
Озвучку диктора мы разрабатываем и накладываем сами.
Примером является http://www.youtube.com/watch?v=MCjVVEW6qIk
Принимаются заявки только со стоимостью и сроками.
Для нас очень важны сроки.
Для победителя будут еще другие предложения.
Влад
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