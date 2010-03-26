Флеш-анимация

Приблизительное покадровое описание:

1 Проигрывается прелоадер, загружается флешка

2 Показываются зеленые холмы размытые, но яркие и явные

3 Полет птиц над рекой с деталями (высокая динамичность, чувство полета)

4 Взгляд на небо (резкий переход от скорости полета к медлительности редких, облаков висящих на небе)

5 Начинается дождь (летний, но сильный, без грома и молний)

6 Взгляд на землю, падает первая капля, вторая, следующие…

7 Мы наблюдаем дождь…

8 Прилетает орел, садится на землю…

9 Неторопливо делает несколько шагов (привязка камеры к птице, что бы наблюдать движение)

10 Останавливается, в клюве видим яблочный огрызок с зернами

11 Когтями делает несколько уверенных борозд на почве, подмокшей к этому времени…

12 И аккуратно кладет в нее свой огрызок

13 Отряхивает крылья и улетает (На фоне удаляющейся птицы видно место оставленного и недоеденного яблока)

14 Дождь становится крупнее и несколько капель еще попадают на огрызок и с него выпадает несколько зерен…

15 Они подхватываемые водными потоками в бороздах мокрой земли стремительно уплывают немного далее (так, что бы из кадра пропало яблоко) и попадают в ямку в земле (падают в нее, как в колодец)

16 Крупный план на это место… (земля, ямка и капли дождя)

17 Проходит время… Земля высохла. (Становится теплее, лучи солнца, бегая вокруг, вдруг попадают на нашу ямку)

18 Светят лучи, пробивается росточек (Возможно с этого места ускорить ролик)

19 У него появляются листочки.

20 Вырастает дерево (Нужно подчеркнуть величие и рост дерева. Задний фон размыт и позволяет выделить дерево)

21 К дереву подходят дети, в его тени бегают, играют

22 Солнце почти в зените, (почти полдень, в летнее время) яркий и теплый свет, в небе висят несколько белых тучек

23 Лучи освещают нашу сцену (солнце полностью выходит из-за туч)

24 Солнце светит нам в лицо, сцена постепенно приобретает белый цвет

Размер сцены 570(вертикаль) на 500(горизонталь) пикселей. Длительность минимально разумная, что бы передать происходящее полностью. Все показывать не кадрами, а полетом камеры, плавно и понятно. Без карикатур. Стилистика и колористика (передача цвета и яркость картинки) приближена к мультфильмам Хаяо Миядзаки, только дети-европейцы. Ну и небольшая скидка на флеш. Очень упрощенная версия раскадровки прилагается к описанию, для наглядности.

Требуется показать высококачественную и четко нарисованную, стилизованную флеш-анимацию с чувством динамики, цвета и с передачей атмосферы.

Требуется человек, либо люди, которые способны создавать подобную анимацию в требуемом качестве.