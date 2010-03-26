Здравствуйте! Сейчас заканчивается разработка сайта. Инет магазина по продаже душевых кабин. В атаче скриншот, по ссылке psd (тут места на хватило чтоб закачать). http://depositfiles.com/files/dsn942pt5 В шапке нужна flash анимация, ...
Флеш-анимация
Приблизительное покадровое описание:
1 Проигрывается прелоадер, загружается флешка
2 Показываются зеленые холмы размытые, но яркие и явные
3 Полет птиц над рекой с деталями (высокая динамичность, чувство полета)
4 Взгляд на небо (резкий переход от скорости полета к медлительности редких, облаков висящих на небе)
5 Начинается дождь (летний, но сильный, без грома и молний)
6 Взгляд на землю, падает первая капля, вторая, следующие…
7 Мы наблюдаем дождь…
8 Прилетает орел, садится на землю…
9 Неторопливо делает несколько шагов (привязка камеры к птице, что бы наблюдать движение)
10 Останавливается, в клюве видим яблочный огрызок с зернами
11 Когтями делает несколько уверенных борозд на почве, подмокшей к этому времени…
12 И аккуратно кладет в нее свой огрызок
13 Отряхивает крылья и улетает (На фоне удаляющейся птицы видно место оставленного и недоеденного яблока)
14 Дождь становится крупнее и несколько капель еще попадают на огрызок и с него выпадает несколько зерен…
15 Они подхватываемые водными потоками в бороздах мокрой земли стремительно уплывают немного далее (так, что бы из кадра пропало яблоко) и попадают в ямку в земле (падают в нее, как в колодец)
16 Крупный план на это место… (земля, ямка и капли дождя)
17 Проходит время… Земля высохла. (Становится теплее, лучи солнца, бегая вокруг, вдруг попадают на нашу ямку)
18 Светят лучи, пробивается росточек (Возможно с этого места ускорить ролик)
19 У него появляются листочки.
20 Вырастает дерево (Нужно подчеркнуть величие и рост дерева. Задний фон размыт и позволяет выделить дерево)
21 К дереву подходят дети, в его тени бегают, играют
22 Солнце почти в зените, (почти полдень, в летнее время) яркий и теплый свет, в небе висят несколько белых тучек
23 Лучи освещают нашу сцену (солнце полностью выходит из-за туч)
24 Солнце светит нам в лицо, сцена постепенно приобретает белый цвет
Размер сцены 570(вертикаль) на 500(горизонталь) пикселей. Длительность минимально разумная, что бы передать происходящее полностью. Все показывать не кадрами, а полетом камеры, плавно и понятно. Без карикатур. Стилистика и колористика (передача цвета и яркость картинки) приближена к мультфильмам Хаяо Миядзаки, только дети-европейцы. Ну и небольшая скидка на флеш. Очень упрощенная версия раскадровки прилагается к описанию, для наглядности.
Требуется показать высококачественную и четко нарисованную, стилизованную флеш-анимацию с чувством динамики, цвета и с передачей атмосферы.
Требуется человек, либо люди, которые способны создавать подобную анимацию в требуемом качестве.
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