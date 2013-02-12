Качественная конвертация swf в gif

Есть готовый Flash ролик: 1037fm.ru (клик по лого) Есть исходники . Нужно переделать по новому сценарию. Добавятся новые элементы. Подробности оп запросу. 100% Оплата по факту.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть около 25 swf баннеров разного размера.
Нужно из них сделать gif'ы. От желающих принять участие в проекте ожидается пример сконвертированного большого баннера (около 1000*250) .
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