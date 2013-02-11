Переделать флеш-анимацию по новому сценарию

АнимацияЗакрыт4 заявки131 просмотр
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Есть готовый Flash ролик:

1037fm.ru (клик по лого)

Есть исходники .

Нужно переделать по новому сценарию. Добавятся новые элементы. Подробности оп запросу.

100% Оплата по факту.

11 лет назад
Magic03
48 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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