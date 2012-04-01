Немного оживить сайт

Задача: Создать вступительный ролик на сайт возможно adobe flash\css\html5 с анимацией и эффектами на основе статического макета фирменной символики. Сюжет основа: на основе фирменной символике(смотри приложенные картинки) радуга это часть логотипа фоновая картинка по разрешению экрана Сроки и бюджет Постепенно слева направо зажигается ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется внести минимальные движения на сайт http://kranpm.kz/
Вставить бегущую строку либо мигающее окно с надписью «отечественное производство». Но так чтобы заказчик смог поменять содержимое строки.
Букву «М» в названии компании (которая красная), необходимо сперва показать пустой, чтоб потом заливалось литая раскаленная литая сталь, при полном наполнении буквы стала красно и дымила (дым использовать в минимальных количествах и не долго).
В разделе производство и монтаж (справа на главной странице) слайды из 3-4 фотографии (так чтобы мы могли менять фотографии).
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