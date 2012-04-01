Немного оживить сайт

$50
АнимацияЗакрыт6 заявок255 просмотров
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Требуется внести минимальные движения на сайт http://kranpm.kz/

Вставить бегущую строку либо мигающее окно с надписью «отечественное производство». Но так чтобы заказчик смог поменять содержимое строки.

Букву «М» в названии компании (которая красная), необходимо сперва показать пустой, чтоб потом заливалось литая раскаленная литая сталь, при полном наполнении буквы стала красно и дымила (дым использовать в минимальных количествах и не долго).

В разделе производство и монтаж (справа на главной странице) слайды из 3-4 фотографии (так чтобы мы могли менять фотографии).

12 лет назад
LISSURY
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
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