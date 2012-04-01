Немного оживить сайт

Требуется внести минимальные движения на сайт http://kranpm.kz/

Вставить бегущую строку либо мигающее окно с надписью «отечественное производство». Но так чтобы заказчик смог поменять содержимое строки.

Букву «М» в названии компании (которая красная), необходимо сперва показать пустой, чтоб потом заливалось литая раскаленная литая сталь, при полном наполнении буквы стала красно и дымила (дым использовать в минимальных количествах и не долго).

В разделе производство и монтаж (справа на главной странице) слайды из 3-4 фотографии (так чтобы мы могли менять фотографии).