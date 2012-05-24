Создать вступительный ролик на сайт

АнимацияЗавершен11 заявок185 просмотров
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Задача:

Создать вступительный ролик на сайт возможно adobe flash\css\html5 с

анимацией и эффектами на

основе статического макета фирменной символики.

Сюжет основа:

на основе фирменной символике(смотри приложенные картинки)

радуга это часть логотипа

фоновая картинка по разрешению экрана

Сроки и бюджет

Постепенно слева направо зажигается с эффектом радуга и одновременно также

последовательно слева направо появляется надпись MILESGROUP

Затем последовательно с эффектом рисуется черта с написью 20 лет

Пока не осуществелен клик(переход на другую станицу) в пределах

размеров границ, ролик проигрывается бесконечно

Детали:

Цветовая гамма выдержаная в макете

Формат - html код страницы с приложенными файлами флеша

Разные варианты длительности и размера ролика должны быть визуально

преварительно рассмотрены для выбора окончательного варианта.

12 лет назад
llolla
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 дня назад
Выбранный исполнитель
VVladimirP
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$20
1 день
Приятно сотрудничать с таким терпеливым человеком! Надеюсь на продолжение сотрудничества!
Был рад нашей работе. Честный и порядочный заказчик.
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