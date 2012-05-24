Добрый день. Необходимо сделать splash страницу и баннер для сайта. Скрин splash страницы прикреплен к проекту. Все подробности выбранному исполнителю. В аьску, скайп и ЛС не писать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача:
Создать вступительный ролик на сайт возможно adobe flash\css\html5 с
анимацией и эффектами на
основе статического макета фирменной символики.
Сюжет основа:
на основе фирменной символике(смотри приложенные картинки)
радуга это часть логотипа
фоновая картинка по разрешению экрана
Сроки и бюджет
Постепенно слева направо зажигается с эффектом радуга и одновременно также
последовательно слева направо появляется надпись MILESGROUP
Затем последовательно с эффектом рисуется черта с написью 20 лет
Пока не осуществелен клик(переход на другую станицу) в пределах
размеров границ, ролик проигрывается бесконечно
Детали:
Цветовая гамма выдержаная в макете
Формат - html код страницы с приложенными файлами флеша
Разные варианты длительности и размера ролика должны быть визуально
преварительно рассмотрены для выбора окончательного варианта.
- Похожие заказы
- Анимация1 исполнительЗавершен12 лет назад
От вас цена сроки ну и конечно же ТЗ: 1) По клику на "открыть штору" открывается штора 2) При открытии появляется мерцание лампы 3 )По мере открытия шторы появляется слайдер с 4 кнопками смены слайда и 4 ...Завершен12 лет назад
- $250
Очень важно делать реалистичную воду. Вся онова шапки есть, нужно только её оживить и оживить довольно реалистично. Вода, птички, солнце, освещение, листики и т.п. Из основного – нужно сделать реалистичную систему полива газона. От вас ...Анимация15 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! В связи с тем, что Apple не поддерживает Flash нужно сконвертировать флешь ролик в HTML. Вроде есть специальные программы и плагины для этого, но я сам не разобрался. Всего есть три ролика, которые необходимо ...Анимация4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать flash-заставку для сайта ресторана. Требуется стильный ролик, не утомляющий зрителя и подчеркивающий высокий статус заведения и его посетителей. Есть PSD-макет сайта и лого в векторе. Размер: 800х600 px Фон flash-заставки: #07100f Фон сайта: #07100f Качество графики: все ...Завершен12 лет назад
- $100
Необходимо разработать меню и анимацию на флеш (одно целое). Пункты меню вынести в xml-файл. Дизайн имеется. Макеты покажу кандидатам, хочу в первую очередь увидеть портфолио и примерный ценник.Анимация12 заявокЗакрыт12 лет назад
- $10
Сделать ресайз SWF файла нужен размер 1680 * 100 px файл прикрепилАнимация5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Рассмотрю предложения только хорошего дизайнера и специалиста во flash Остальных просьба не отнимать(и не тратить) время.Завершен12 лет назад
На шапку сайта нужен логотип с анимацией. Примеры: http://vmstore.ru/ kinarov.netАнимация16 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется создать флеш-баннер Аналогичный как на сайте http://www.rolsistem.ru/ (слева "найдете цены ниже - звоните- сделаем более выгодное предложение ") Сделать аналогичный От Вас цены и срокиЗавершен12 лет назад