Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Требуется разработать флеш вставку на страницу сайта. На флеше будет находиться картинка, которую я приложил. Это здания называется «Премьера». По картинке требуется разбросать рамашки (такие же, как на самом ...
Необходима заставка для игрового портала
Нужна полноэкранная заставка на флеш для игрового портала онлайновых шутеров. На манер http://babaclan.de
ICQ 314138574
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Анимация14 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо создать тренинг курс на flash по готовому web приложению. Поддержка 4-х языков. Графические элементы предоставляем мы в формате Adobe Illustrator. use cases или action sequences, по которым и делаются ролики ...Закрыт17 лет назад
Нужно сделать анимацию для схем проезда подобную как на данном примере http://www.i-kamin.ru/contacts/ (смотреть схемы проезда). Так же нужен подобный прикол скрытый на второй схеме http://www.i-kamin.ru/contacts/ (для того что бы увидеть прикол нужно сначала посмотреть ...Закрыт17 лет назад
Необходимо создать навигационный блок с расширенными функциями – анимационной подсказкой. Это блок несет больше оформительскую функцию для оживления главной страницы, навигация второстепенна (дублирование некоторых элементов навигации). Блок должен показать процесс строительства ...Анимация10 заявокЗакрыт17 лет назад
- $20
Есть шапка флешная. Есть несколько пожеланий: 1. последний кадр цветка сьезжает вправо в конце анимации его надо выровнять. 2. + добавить ещё 2 капельки на цветок (тобижь их размножить и поместить на ...Закрыт17 лет назад
- $50
Создание коротких анимационных фильмовЗакрыт17 лет назад
- $300
Москва. Нужно нарисовать мультик на флеше. До 2ух минут 1-30 - 2-00 как получится. Сценарий есть. Симпотишный дизайн персонажей, около 4-5 смен места действия. Нам нужно недорого, лучше сократить прорисовку ...Завершен17 лет назад
- $500
Задача. Есть сценарий небольшого мультика на флеш ( 1.40мин - 2.20мин ) с музыкальным оформлением. Возможно с голосом, возможно без. Зависит от того как это отразится на цене. Важно приятная качественная графика и понимание ...Анимация8 заявокЗакрыт17 лет назад
Есть идея мультика, нужно его только реализовать на Flash. Присылайте свои портфолио, стоимость за продолжительность, и сроки за которые можете сделать!Анимация9 заявокЗакрыт17 лет назад
Подскажите, кто занимается созданием роликов типа www.voltmarket.ru/images//pes.swf и какова стоимость подобного анимированного ролика при готовом сценарии и его длительности примерно на 10сек?Анимация17 заявокЗакрыт17 лет назад