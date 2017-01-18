Нужна простая анимация в mp4 для обучающих роликов в youtube

Ролики - это просто запись уроков с экрана компьютера.

В начале на белом экране должен появляться логотип с эффектом.

В конце, когда урок закончился, также появляется логотип, и кнопка "СМОТРЕТЬ подробнее на сайте" также с эффектом.

Вот эти 2 кусочка вам нужно сделать - начало и концовку. Никакой графики практически, только суперское появление лого и в конце также вместе с кнопкой. Само видео будет монтироваться прямо в youtube, загружаем 3 кусочка и все.