Надо сделать анимацию, в какой то степени небольшой мультик, и вставить в шапку сайта, эта анимация должна быть адаптивной, пишите, договоримся и в цене и о сроках
Нужна простая анимация в mp4 для обучающих роликов в youtube
Ролики - это просто запись уроков с экрана компьютера.
В начале на белом экране должен появляться логотип с эффектом.
В конце, когда урок закончился, также появляется логотип, и кнопка "СМОТРЕТЬ подробнее на сайте" также с эффектом.
Вот эти 2 кусочка вам нужно сделать - начало и концовку. Никакой графики практически, только суперское появление лого и в конце также вместе с кнопкой. Само видео будет монтироваться прямо в youtube, загружаем 3 кусочка и все.
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