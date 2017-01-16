Дизайн видео в стиле дудл

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Закрыт8 заявок168 просмотров

Стиль дудл

Создание иллюстраций-скетчей и их анимация

С цветными элементами

тайминг 90 сек

Количество кадров 8

Со стороны заказчика предоставляется диктор, сценарий, фоновая озвучка.

8 лет назад
olejkan
Олег 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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